Municipales 2027 à Gandiaye : un conseiller municipal se lance dans la course à la mairie

Un conseiller municipal de la commune de Gandiaye a officiellement annoncé sa candidature à l’élection municipale de 2027. Dans une déclaration adressée aux populations, aux autorités coutumières et religieuses ainsi qu’aux ressortissants de la commune, il affirme vouloir mettre son expérience politique, administrative et académique au service du développement local.



« Aujourd’hui, fort de mon parcours, de mon ancrage et de mon engagement constant à vos côtés, notamment au sein du conseil municipal, j’ai décidé de vous présenter ma candidature à la mairie de Gandiaye pour les élections municipales de 2027 », a-t-il déclaré.



Le candidat présente cette décision comme l’aboutissement d’un engagement de longue date au service de sa communauté plutôt qu’une ambition personnelle. Il met en avant sa connaissance des réalités locales, acquise au fil des années en tant qu’enfant de Gandiaye et acteur de la vie publique communale.



Dans son message, il souligne avoir partagé les préoccupations quotidiennes des habitants et observé à la fois les potentialités et les défis auxquels la commune reste confrontée. Selon lui, Gandiaye dispose d’importantes ressources humaines et économiques qui nécessitent une gouvernance efficace pour être pleinement valorisées.



Pour justifier sa candidature, il s’appuie sur un parcours marqué par plusieurs responsabilités associatives et institutionnelles. Ancien président des étudiants ressortissants de Gandiaye et ancien responsable de l’amicale de la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il estime avoir développé des compétences en leadership, en dialogue et en représentation des intérêts de la jeunesse.



Le candidat met également en avant son profil académique. Juriste de formation, administrateur d’entreprise et doctorant en droit privé, il est également diplômé de Sciences Po Paris. Selon lui, cette formation lui confère les compétences techniques nécessaires à la conduite des affaires publiques locales.



Sur le plan professionnel, il exerce actuellement les fonctions de chef du service de l’administration du personnel et de la paie au Centre régional des œuvres universitaires sociales (CROUS) de l’Université de Diamniadio. Une expérience qui lui a permis, dit-il, de développer une expertise en gestion budgétaire, en administration des ressources humaines et en management public.



Fort de cette expérience et de son mandat de conseiller municipal, il affirme disposer d’une vision claire des besoins de la commune et entend proposer des solutions « réalistes, concrètes et durables » pour accélérer le développement de Gandiaye à l’horizon 2027.



La campagne municipale n’étant pas encore officiellement ouverte, cette déclaration marque néanmoins l’une des premières prises de position publiques en vue du scrutin local de 2027 dans la commune.