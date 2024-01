Musée mémorial Le Joola : Ziguinchor étrenne son édifice

D’un coût total de 3 milliards de Francs CFA, le mémorial « Le Joola » immortalise les 1.863 disparus dans le naufrage du navire. Présidant la cérémonie d’inauguration, le Premier ministre a déclaré, « ce Musée-mémorial nous aidera à vivre dans la conscience de la nécessaire préservation des valeurs qui sauvent des peurs et qui encouragent les actions pensées, ordonnées, rigoureusement évaluées au bénéfice de la communauté ».



La bâtisse faisant face au fleuve Casamance est un rappel permanent à la mémoire des victimes. A cet effet, confie Monsieur Ba, « le Mémorial Joola est debout sur le sol ferme, face au fleuve, sur le chemin de la mer ». Il est bâti pour résister au temps et aux intempéries tout en portant, dans sa vigueur et sa rigueur, les souplesses qu’exige un monde qui change dans une société composée en grande majorité de jeunes. Le mémorial sera assurément une école, un livre ouvert et un film d’anticipation ».



Pour rappel, le naufrage du bateau le Joola, assurant la desserte maritime Dakar-Ziguinchor, avait disparu dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002. Avec près de 2000 morts, ce naufrage est jusque-là classé comme la plus grande catastrophe de l’histoire maritime.