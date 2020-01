Musique: Stéphane Kabou dévoile son nouvel album, « SHIFT»

Le rappeur sénégalais, Stéphane Kabou a dévoilé, ce 15 janvier 2020 « SHIFT», un deuxième album après «Amnézik » sortie en 2012. Cette production riche en termes de lyrics et de musicalité, enregistrée en France, Mix & Mastering by Dawise et Laury Skander, arrive sur le marché avec onze (11) titres qui feront découvrir à nouveau, le talent de l'artiste avec un style bien à lui et sa "couronne en Or".



Un avant goût de cet album a été donné avec la sortie en novembre dernier du Single « ADN » et du clip « Great Mother » en décembre 2019. Ce dernier renvoie aux plus grands scénarios de films et a su réveiller des frissons dans le corps des fans et professionnels de la musique. S'y rajoute que ce clip est le « premier d'une longue série dans l'objectif de vous faire écouter, aimer et vous faire voir « SHIFT », soutient l’artiste.



Avec ce nouveau bébé « SHIFT », le rappeur sénégalais invite les mélomanes à découvrir un mélange de sons, vibrations et de mots, de 100% Hip Hop, ainsi que de sensations sentimentales à certain temps et de spiritualité à d'autre temps. Des featurings avec de grandes voix de la musique et des rappeurs de la crème du hip hop sénégalais seront aussi au menu.