N'Golo Kanté rachète un club de football

Le Royal Excelsior Virton appartient désormais à N'Golo Kanté. Dernier de deuxième division la saison passée, le club belge annonce son rachat par l'international français.



Depuis 2018, le club était contrôlé par l'homme d'affaires luxembourgeois Flavio Becca. "Flavio est évidemment extrêmement heureux de pouvoir remettre les clefs du club à N’Golo Kanté, un joueur de grande classe, non seulement par ses qualités footballistiques mais également et surtout pour ses qualités humaines unanimement reconnues", peut-on lire dans le communiqué du RE Virton.



"Flavio lègue un club en bonne santé financière, délesté de toute dette. (...) Poussé par sa passion du football, la volonté de N’Golo Kanté est de poursuivre la structuration du club en vue de consolider ses fondations, stabiliser le staff et renouer à terme avec la tradition de formation du RE Virton, via son Académie des Jeunes", ajoute le club.