NBA Africa: le Sénégalais Amadou Gallo Fall cède la direction au Sierra-léonais

Le Sénégalais Amadou Gallo Fall n’est plus le patron de NBA Africa, la filiale africaine de la Ligue nord-américaine de basketball. L'expert de la finance et du business, Victor William prend sa place.



D’origine sierra-léonaise, Williams a travaillé sur le continent notamment pour Standard Bank, selon nos confrères de Africa Top Sports. Dans son nouveau rôle, il supervisera les initiatives de basket-ball et de développement commercial de la ligue en Afrique. Il continuera à accroître la popularité du basket-ball à travers le continent.



Pour sa part, Gallo Fall va poursuivre sa tâche à la tête de la Basketball Africa League, une toute nouvelle ligue créée et co-organisée par la NBA et la Fédération internationale (FIBA).