NBA : Green étrangle violemment Rudy Gobert en plein match

Le pivot français Rudy Gobert a été violemment étranglé par l'ailier-fort des Golden State Warriors Draymond Green, ensuite exclu, dans une soirée marquée par la nouvelle correction reçue par les Spurs de Victor Wembanyama à Oklahoma City (123-87) mardi.



La réputation de "bad boy" de Draymond Green ne risque pas de s'arranger après la défaite des Warriors face aux Timberwolves (104-101)...



Ailier-fort et fort en gueule, Green et son immense palmarès (quatre fois champion NBA avec les Warriors, sa franchise de toujours) est régulièrement détesté par le public adverse, à force d'avoir multiplié les actions litigieuses ou dangereuses pendant sa carrière.



Mardi, l'Américain de 33 ans s'est jeté dans une échauffourée en étranglant avec son bras, par derrière et pendant plusieurs secondes le Français Rudy Gobert, des images particulièrement violentes.

Après moins de deux minutes de jeu, alors qu'aucun panier n'avait été marqué, l'incident avait démarré entre Jaden McDaniels (Minnesota) et Klay Thompson (Golden State), Gobert intervenant pour les séparer, avant l'arrivée de Green.



Green a été exclu ainsi que Thompson, le maillot déchiré, et McDaniels.