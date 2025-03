NCAA : Mariama Sow honorée par Western Kentucky à l'occasion du Senior Day

Mariama Sow, une sénégalaise prometteuse, a été distinguée le week-end dernier, lors du match opposant l'Université Western Kentucky à New Mexico de Fanta Gassama.



Les "Lady Topers" ont triomphé (85-68) à l'EA Diddle Arena, une victoire qui coïncidait avec la journée des seniors. L'occasion a été saisie pour honorer les seniors Mariama Sow et Alexis Med, ainsi que l'étudiante diplômée Destiny Salary après le match.



En ce qui concerne la rencontre, les deux sénégalaises se sont affrontées sur le parquet de l'EA Diddle. Mariama Sow a marqué 2 points et réalisé 2 rebonds, tandis que sa compatriote Fanta Gassama a enregistré 6 points avec 1 rebond.