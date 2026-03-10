Le trophée de la CAN présenté à la diaspora sénégalaise le 28 mars à Paris

Le trophée de la Coupe d'Afrique des nations, remporté par le Sénégal en janvier dernier au Maroc, sera présenté à la diaspora le 28 mars 2026 au Stade de France.



Cette cérémonie se déroulera en marge du match amical opposant les Lions au Pérou, dans le cadre de la fenêtre internationale FIFA. La Fédération sénégalaise de football a annoncé que d'autres surprises accompagneront cet événement, qui fait suite à une grande tournée nationale ayant déjà conduit le trophée dans les quatorze régions du Sénégal ainsi qu'auprès des institutions et partenaires du pays.



Ce rassemblement parisien marque le début d'une série de deux rencontres de préparation pour les champions d'Afrique. Après avoir défié le Pérou à Paris à 16 heures, l'équipe nationale regagnera le Sénégal pour disputer un derby face à la Gambie le 31 mars au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio.



Ces confrontations servent de répétition générale avant la Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet en Amérique du Nord, où le Sénégal retrouvera dans sa poule la France, la Norvège et le vainqueur d'un barrage international.



Le calendrier de préparation selon l’Apsqui donne l’information a été soigneusement choisi, bien que les deux adversaires de mars ne soient pas qualifiés pour le prochain Mondial. Le Pérou, classé 53e au rang FIFA, et la Gambie, absente de la dernière CAN et éliminée de la course à la Coupe du monde, offriront des oppositions de styles différents aux hommes d'Aliou Cissé. Ces derniers visent à confirmer leur statut après leur sacre continental du 18 janvier dernier et leur huitième de finale lors de l'édition 2022 au Qatar.



Pour sa quatrième participation à une phase finale mondiale, le Sénégal espère réitérer, voire dépasser, l'épopée historique de 2002. Cette année-là, les Lions avaient marqué les esprits en battant la France, championne en titre, lors du match d'ouverture grâce à un but de feu Pape Bouba Diop, avant de s'incliner en quart de finale face à la Turquie.

