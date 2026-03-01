Nafila du jour : 10 rakkas pour avoir « mille étages construits en bijoux divers »

12ème NUIT : 10 rakkas, soit 5 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha, et 6 fois « Khoul hou allahou ahad ».





Celui qui le fait, aura mille étages construits en bijoux divers et remplis d’essences parfumées dans lesquels se trouvent des houris du jardin des délices. Il lui sera pardonnés ses péchés comme à celui qui aurait lu les quatre (04) livres sacrés : « Tawréta, Injila, Zaboura et le Fourkhan ». DIEU l’autorisera à racheter plusieurs de ceux qui sont condamnés au feu de la géhenne.

