Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Nafila du jour : 10 rakkas pour avoir « mille étages construits en bijoux divers »



Nafila du jour : 10 rakkas pour avoir « mille étages construits en bijoux divers »
12ème NUIT : 10 rakkas, soit 5 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha, et 6 fois « Khoul hou allahou ahad ».


Celui qui le fait, aura mille étages construits en bijoux divers et remplis d’essences parfumées dans lesquels se trouvent des houris du jardin des délices. Il lui sera pardonnés ses péchés comme à celui qui aurait lu les quatre (04) livres sacrés : « Tawréta, Injila, Zaboura et le Fourkhan ». DIEU l’autorisera à racheter plusieurs de ceux qui sont condamnés au feu de la géhenne. 
 
Autres articles

Fatime Gueye

Dimanche 1 Mars 2026 - 17:30


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter