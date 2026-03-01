Crise scolaire : la COSYDEP préconise l'anticipation pour rompre avec les cycles de grèves

Le directeur exécutif de la COSYDEP, Cheikh Mbow, appelle à « l'institutionnalisation d’un mécanisme permanent d’alerte et de veille pour stabiliser l’école sénégalaise ». Invité de l’émission « En Vérité », il a plaidé pour une « rupture avec la gestion réactive des crises », favorisant désormais l'anticipation et le dialogue durant les périodes de vacances scolaires.



Le responsable de la coalition souligne que « malgré des investissements massifs de l'État, le Sénégal affiche des performances scolaires parmi les plus faibles ». Ce constat est « aggravé » par un déficit persistant d'enseignants, le maintien d'abris provisoires et l'exclusion de près d'1,5 million d'enfants du système éducatif.



Pour corriger ces dysfonctionnements, la COSYDEP a lancé la campagne « Non vacances pour l’école ». Cette initiative vise à transformer la pause estivale de trois mois en un cadre de concertation technique et syndicale, permettant de bâtir des consensus avant la rentrée et d'exploiter les signaux d'alarme émis par la société civile et la presse.



Cheikh Mbow a invité le gouvernement à transformer les alertes récurrentes en opportunités de réforme. Selon lui, la stabilité durable de l'éducation repose sur la cohérence des politiques publiques et la mise en place d'un dispositif formel de traitement des revendications pour éviter de subir des crises devenues prévisibles.