Ousmane Sonko face à ses militants ce dimanche pour un échange politique "stratégique"

Le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, organise une rencontre directe avec ses militants ce dimanche 1er mars 2026 à 17 heures. Annoncé via ses plateformes numériques, ce face-à-face se veut un moment d'échanges « sans filtre » hors des cadres institutionnels, visant à s'adresser directement à sa base politique.



Ce rendez-vous survient dans un climat de tensions internes après des frictions notées entre le président Bassirou Diomaye Faye et certains députés du PASTEF lors d'un « ndogou » au Palais. La prise de parole suit également l'intervention remarquée d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale lors de la séance des questions d'actualité au gouvernement.



Au-delà du simple partage, cet événement est perçu comme une étape cruciale pour recadrer le discours interne du parti et resserrer les rangs de la majorité. Les observateurs y voient un test politique majeur pour évaluer les équilibres de pouvoir et définir la trajectoire de la communication du PASTEF face aux récents débats parlementaires et exécutifs.



Le format choisi privilégie la communication digitale et la proximité. En invitant ses sympathisants à ce moment de partage, Ousmane Sonko entend reprendre l'initiative politique et clarifier les positions du parti sur les dossiers brûlants de l'actualité nationale.