Suivez en direct/ "Waxtaan ak PROS" : "un rendez-vous avec les militants"

Le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, tient actuellement sa rencontre stratégique annoncée avec ses militants et les responsables du parti. Ce face-à-face virtuel mobilise les cadres de l'organisation issus de tous les départements du Sénégal, marquant une étape clé dans la coordination nationale du mouvement.



Conformément à l'annonce faite sur ses réseaux sociaux, l'échange se déroule en direct avec une participation massive des structures déconcentrées. Cette prise de parole intervient dans un climat politique chargé, marqué par des débats récents à l'Assemblée nationale et des frictions au sein de la majorité