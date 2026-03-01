Salaires des enseignants : Le ministre Olivier Boucal justifie la légalité des ponctions

Le ministre de la Fonction publique, Olivier Boucal, a défendu ce dimanche sur Wal Fadjri la légalité des ponctions effectuées sur les salaires des enseignants grévistes. Selon lui, « ces coupes budgétaires, opérées sur les revenus de février, sont strictement conformes aux dispositions encadrant le droit de grève et répondent à la nécessité de préserver les équilibres des finances publiques ».



Tout en maintenant une « main tendue » vers les partenaires sociaux, le ministre a d'ores et déjà prévenu que l'État ne pourrait satisfaire l'ensemble des revendications immédiatement sans compromettre le budget national.



De son côté, le secrétaire général du G7, Ndongo Sarr, fustige des mesures jugées arbitraires et disproportionnées. Il rapporte des coupes variant de 35 000 à 281 000 FCFA, touchant parfois plus du tiers du revenu mensuel. Le syndicaliste dénonce également des erreurs administratives graves, affirmant que des enseignants non grévistes ou en congé de maternité ont été indûment sanctionnés.



Pour rappel, les salaires dans le secteur varient entre 250 000 FCFA pour un non-titulaire et peuvent atteindre 800 000 FCFA pour un titulaire. L'ampleur des retenues actuelles place de nombreux agents dans une situation de précarité, durcissant ainsi le conflit entre le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye et les organisations d'enseignants.