Santé : L'alliance And Gueusseum annonce une série de grèves sans services minimum et des boycottes durant tout le mois de mars

L'Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) - And Gueusseum intensifie son mouvement de contestation avec l'annonce d'un huitième plan d'action pour le mois de mars 2026. Selon le communiqué publié ce 28 février, ce plan sera marqué par une "série de grèves de 48 heures sans service minimum".



Réunie en évaluation le 28 février à Dakar, l'intersyndicale a décidé de radicaliser la lutte en réponse aux ponctions sur salaires opérées par le gouvernement et au mutisme de la Présidence face à leurs revendications. Le nouveau calendrier prévoit des débrayages tous les jeudis et vendredis du mois (5-6, 12-13 et 26-27 mars) sur l'ensemble du territoire national.



Outre les arrêts de travail, les syndicalistes décrètent le boycott total des réunions de coordination, des staffs, des supervisions et des ateliers de formation du 12 au 30 mars. Des assemblées générales de mobilisation seront également organisées dans toutes les sections départementales durant cette période.



And Gueusseum dénonce « l'arbitraire » et le « mépris » du ministre de la Santé, le Dr Ibrahima Sy, concernant les retenues sur salaires, rappelant que les grèves précédentes de février avaient été largement suivies. Le syndicat exige l'apurement du passif social et l'application des accords résiduels, tout en déplorant l'absence de réponse à leurs correspondances adressées au Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye.



Une nouvelle évaluation de la situation est programmée pour le 31 mars prochain à Dakar.