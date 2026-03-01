Poste de SG de l'ONU : Mamadou Ndoye rejette la candidature de Macky Sall.

Invité de l’émission "Le Grand Jury du Dimanche" sur la RFM ce 1er mars, Mamadou Ndoye, ancien ministre de l’Éducation sous le régime de Abdou Diouf, a exprimé son opposition à une éventuelle candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.



Selon ce cadre de la Ligue démocratique, l’ancien chef de l’État sénégalais ne présente pas le profil adéquat pour diriger l’institution internationale, en raison du bilan de sa gouvernance, notamment durant les dernières années de son pouvoir.



« Macky Sall est mal sorti du pouvoir. Non seulement il a été très répressif, mais il a aussi remis en cause des acquis démocratiques obtenus au terme de longues luttes, comme le droit de manifestation et le droit à l’expression », a déclaré Mamadou Ndoye au cours de l’émission.



Poursuivant son argumentaire, l’ancien ministre a évoqué une période marquée, selon lui, par une forte répression politique.

« Il a mené une répression très forte qui a conduit à des morts et à des emprisonnements à un niveau exceptionnel par rapport à tous les autres régimes qui sont passés », a-t-il soutenu.



S’interrogeant sur la pertinence d’une candidature de l’ancien président à la tête de l’ONU, Mamadou Ndiaye estime que l’image laissée par la fin du régime de Macky Sall pourrait constituer un handicap.

« Comment peut-on exporter cette image ternie pour en faire un secrétaire général des Nations Unies ? », a-t-il lancé.



Pour le responsable politique, une telle perspective ne serait pas favorable à l’image du Sénégal sur la scène internationale.

« Cette image-là n’est pas bonne pour le Sénégal », a-t-il conclu.