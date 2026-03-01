Dakar 2026 : le President Faye exige le respect des délais de livraison en mars malgré des progrès significatifs

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué ce matin une visite de suivi sur les chantiers des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Constatant une avancée réelle des travaux depuis sa dernière visite en novembre, selon les services de la Présidence, le Chef de l'État a fermement rappelé aux entreprises leur engagement de livrer les infrastructures au cours du mois de mars, excluant tout relâchement.



Le Président a insisté sur l'anticipation nécessaire face à l'approche de l'hivernage, dont les aléas pourraient ralentir la cadence. Il a souligné que l'État a mobilisé l'intégralité des moyens financiers et logistiques requis, plaçant désormais la responsabilité de la livraison finale entre les mains des constructeurs sous la supervision du Ministère des Infrastructures.



Au-delà de l'aspect technique, Bassirou Diomaye Faye a rappelé que la réussite de Dakar 2026 est une question de crédibilité internationale pour le Sénégal. En tant que premier pays africain à accueillir cet événement, le Sénégal porte l'image du continent, faisant de la livraison à date des infrastructures un impératif stratégique majeur.



En marge de cette inspection sportive, le Chef de l'État a profité de son déplacement pour visiter le chantier du futur Centre National d'Oncologie situé à Diamniadio, marquant ainsi un suivi global des grands projets d'infrastructures sociales et sanitaires du pays.