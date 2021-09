Nampalys Mendy n'ira pas au Galatasaray (infos Footmercato)

Le site français Footmercato révélait l'existence d'un accord entre Leicester et Galatasaray au sujet d'un prêt de Nampalys Mendy. Une opération conditionnée par l'arrivée du milieu défensif des Foxes avant la fin du mercato turc à Istanbul ce mercredi soir.



Malgré les efforts des deux clubs et de son représentant pour trouver un moyen de rallier la Turquie via le Congo puis Dakar où le joueur se trouve en ce moment même après avoir participé avec sa sélection aux éliminatoires de la Coupe du Monde, Nampalys Mendy (29 ans) va finalement rester en Premier League au moins jusqu'au prochain mercato, selon les informations de Footmercato.



Une situation que déplore le représentant du joueur Yacine Ayad qui a tout tenté jusqu'à la dernière minute. «Avec Galatasaray et Leicester, on a tout essayé pour tenter de le faire arriver à Istanbul ce mercredi. Mais le timing était trop juste et ne nous permettait pas de pouvoir réaliser la visite médicale en temps et en heure. C'est le destin».



L'ancien Niçois et Monégasque, qui a disputé 23 matches de Premier League l'an passé, va donc devoir tout faire pour retrouver sa place, lui qui n'a pas disputé la moindre minute de jeu cette saison avec les Foxes.