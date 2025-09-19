Nampalys Mendy révèle sa frustration vécue à Lens : « Ce n’était pas une question de football … Ils ont joué avec moi » !

Très peu utilisé au RC Lens, Nampalys Mendy est revenu sur une saison frustrante où son faible temps de jeu n’était, selon lui, pas lié au sportif. Dans un entretien avec Sport News Africa, l’international sénégalais raconte son calvaire, son choix de rejoindre Watford et son envie de rebondir.



Arrivé à Lens avec la volonté de s’imposer, Nampalys Mendy a rapidement déchanté. Son faible temps de jeu, qu’il ne parvient toujours pas à expliquer, reste un sujet amer.



« Je ne sais pas moi-même… Ce n’était pas une question de football. L’entraîneur me disait que c’était une décision de la direction. Les dirigeants me renvoyaient vers le coach. Ils ont joué avec moi », confie-t-il.



Un jeu de dupes qui l’a tenu loin des terrains une grande partie de la saison, avant qu’il ne saisisse ses rares opportunités en fin d’exercice pour rappeler sa valeur.



Watford, une nouvelle relance



À l’intersaison, plusieurs options se sont offertes au champion d’Afrique 2021 : la Turquie, le Wydad Casablanca, avec la perspective de disputer le Mondial des clubs. Mais mentalement marqué par son passage à Lens, Mendy ne voulait pas « tricher » et a décliné.



Le déclic est venu d’Angleterre : Watford. « Dès le premier contact, j’ai été attiré. C’est un club qui vise la montée en Premier League et le projet m’a plu », explique-t-il.



Objectif : jouer



Installé à Londres depuis deux semaines, le milieu défensif poursuit sa remise en forme avant d’intégrer pleinement le groupe. « J’étais libre et je m’entraînais seul. On a convenu d’une préparation physique. Je vais bientôt retrouver les séances collectives et j’espère jouer mes premières minutes ce week-end. »



Retrouver la Tanière



À 32 ans, Nampalys Mendy veut renouer avec la régularité, effacer la frustration lensoise et viser un retour en sélection. « Mon objectif, c’est de jouer le maximum possible, faire de grosses performances et apporter mon expérience. J’ai aussi l’ambition de retrouver l’équipe nationale », conclut-il.