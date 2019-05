Naples : Ancelotti catégorique "Koulibaly ne partira pas"

Régulièrement annoncé sur le départ, Kalidou Koulibaly devrait rester à Naples la saison prochaine, selon entraîneur Carlo Ancelotti. Le technicien italien a tout simplement fermé la porte à un possible départ de son joueur : « Nous sommes destinés à grandir avec des investissements spécifiques et en harmonie avec le club. Tous les grands noms vont rester. Naples n’a pas besoin de vendre pour obtenir de l’argent. Koulibaly ? Il ne bougera pas du club » a-t-il confié au journal italien, La Repubblica. Voilà une mise au point claire et précise qui éloigne les rumeurs d’un éventuel transfert de Koulibaly ou du milieu ​Allan qui voudrait rejoindre le PSG. Naples aurait même refusé une offre de 90 millions d'euros en provenance du Réal Madrid ce week-end, indique la même source.