Naples : la mise au point de l’agent de Kalidou Koulibaly

Naples parviendra-t-il à résister aux assauts des plus grandes écuries européennes pour Kalidou Koulibaly (27 ans) ? Titularisé à vingt-deux reprises cette saison en Serie A avec le Napoli, le défenseur central sénégalais attise les convoitises. En Angleterre, Manchester United songerait fortement à passer à l’action l’été prochain dans ce dossier. Mais la Juventus rôderait dans les parages selon la presse italienne. Une information à prendre avec des pincettes selon l’agent du joueur, Bruno Satin.

« Koulibaly à la Juventus ? Il est très proche du Napoli, du club et surtout la ville. Je ne pense pas qu’il les trahirait pour aller à la Juventus. Si vous avez la chance de jouer dans des très grands clubs européens, vous écoutez les propositions. Même si je le répète, il se sent très proche du Napoli, » a ainsi estimé Satin sur Radio Kiss Kiss. De quoi relancer les spéculations sur un avenir à Manchester United ? Affaire à suivre..



Avec Footmercato