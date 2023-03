Naples : on n’arrête plus l’infernal Victor Osimhen

Auteur d’un doublé mercredi soir face à l’Eintracht Francfort (3-0), Victor Osimhen a mis tout le monde d’accord. Son avenir est plus que jamais au centre des débats après son match de patron.



Aurelio De Laurentiis peut déjà se frotter les mains. Le charismatique président du Napoli sait qu’il va recevoir des offres importantes cet été pour Victor Osimhen. Mais rien ne dit que le patron des Partenopei, réputé pour être dur en affaires, laissera filer son attaquant vedette.



Un joueur dont la valeur est estimée à 70 millions d’euros par le site spécialisé transfermarkt mais qui partira pour au moins 100 millions d’euros. C’est en tout cas le souhait d’ADL qui a fixé ce prix de départ selon ESPN.



Mais d’après les informations de Footmercato, le président napolitain va sûrement se montrer plus gourmand. Encore plus après la prestation de l’ancien Lillois hier soir en Ligue des Champions.



Le footballeur de 24 ans (23 buts, 4 assists en 28 matchs cette saison) a signé un doublé face à l’Eintracht Francfort (3-0) et a été précieux pour son équipe. La Gazzetta dello Sport s’est inclinée devant lui.



«Naples a atteint le G8 européen. Et il le fait porté par son super-héros imparable, Victor Osimhen : un autre doublé cette saison (son premier en Ligue des champions), une autre standing ovation, une autre performance monstrueuse, d’autres plus pour permettre à Naples de voler et à ses fans de rêver».



La publication au papier rose lui a d’ailleurs attribué un 8 l’a mis à sa Une et a titré dans ses pages intérieures : "Osimhen sans limite".