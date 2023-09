Natation : 650 nageurs défient les eaux dans la 34e traversée Dakar-Gorée

Dimanche dernier, la 34e édition de la traversée Dakar-Gorée a attiré près de 650 nageurs. Les champions de cette année sont Ousseynou Diop chez les hommes et Aïssatou Ndiaye chez les dames, selon les organisateurs de l'événement.



Des nageurs venus de clubs de Dakar, d'autres régions du Sénégal, ainsi que plus d'une centaine de participants étrangers ont pris part à cette édition 2023 de la traversée, qui couvre une distance de 5 kilomètres entre Dakar et l'île de Gorée. Le thème de cette année était « Nager nous rassemble ».



D’après APS, la ministre en charge du Pétrole, Aïssatou Sophie Gladima, a parrainé l'événement cette année. Celle-ci a souligné l'importance d'encourager les jeunes à devenir des maîtres-nageurs, non seulement pour protéger les nageurs, mais aussi pour dissuader ceux tentés par l'aventure de la migration irrégulière.



Mme Gladima a également souligné la nécessité pour les communes côtières, telles que Joal Fadiouth et Gorée, de développer des partenariats, y compris des jumelages. Le maire de Gorée, Augustin Senghor, a quant à lui affirmé que cette compétition illustre la tradition sportive du Sénégal. Il s'est félicité de la présence des nageurs de tous horizons, jeunes et moins jeunes, professionnels et amateurs, soulignant ainsi la popularité grandissante de la traversée Dakar-Gorée.



De son coté, Maguette Dieye, président de la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage (FSNS), a exprimé sa satisfaction quant à la sécurité mise en place pour l'événement.