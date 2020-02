#National1_France - Le superbe but sur coup franc du jeune sénégalais de Pau Lamine Gueye

"Victoire consolidante 3-0 contre le RC @sportingtoulon et une place de leader du championnat national. Bon travail d'équipe encore une fois. Mon 12 but de la saison, grâce à l'aide des coéquipiers. Ensemble on peut le faire. Merci encore du soutien", a posté lamine Gueye sur son compte Twitter. Admirez son 12e but de la saison avec PAU