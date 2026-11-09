Naufrage au large de Kébémer : le ministère de la Famille mobilise ses services et annonce un déplacement à Louga ce mardi 10 novembre 2026

Le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités réagit à la suite du chavirement d'une pirogue de candidats à la migration irrégulière survenu au large de Kébémer, cause d'une lourde perte en vies humaines. L'autorité ministérielle engage l'ensemble des services compétents du département pour fournir l'assistance et le soutien nécessaires aux familles éplorées ainsi qu'aux rescapés.



La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités effectue une visite de terrain à Louga auprès des familles affectées par ce drame le mardi 10 novembre 2026. Cette démarche vise un accompagnement direct des victimes et des proches touchés par cette tragédie maritime.



L’institution ministérielle adresse ses condoléances aux familles endeuillées et exprime ses vœux de prompt rétablissement à l'endroit des personnes blessées et secourues.

