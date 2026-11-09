Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Mobilisation politique dans le Saloum : Amy Mara Dièye et Kiiraay affichent leur force à Kaolack



Mobilisation politique dans le Saloum : Amy Mara Dièye et Kiiraay affichent leur force à Kaolack

La ministre Amy Mara Dièye réunit plus de 2 000 personnes ce dimanche à Kaolack lors du meeting départemental de la formation politique Kiiraay. La responsable politique orchestre cette démonstration de force dans le Saloum aux côtés d'Aminata Touré, superviseure générale du mouvement.
 

Cette rencontre fait suite à plusieurs mois de travail de proximité menés auprès des femmes, des jeunes et des instances de base. Présentée par ses partisans sous le sobriquet de « la lionne du Président », l'actrice politique privilégie l'immersion sur le terrain et la concertation directe avec la population locale.
 

Lors de son allocution devant les militants, la responsable salue l'implication des cadres issus de l'ensemble des sensibilités et des tranches d'âge. Amy Mara Dièye déclare à cette occasion que le département se dresse « d'un seul élan » derrière le président Bassirou Diomaye Faye, avec l'ambition de concrétiser cet ancrage lors des consultations électorales à venir.




Lundi 9 Novembre 2026 - 17:05


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter