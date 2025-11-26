Naufrage d'une pirogue de migrants à Tivaouane : 96 personnes secourues près de Khondio

Une pirogue transportant 96 candidats à l'émigration irrégulière a échoué mardi sur la plage du village de Khondio, dans le département de Tivaouane (ouest). À bord de l'embarcation se trouvaient soixante-dix-huit Maliens (72 hommes et 6 femmes), six Gambiens (4 hommes et 2 femmes), cinq Guinéens et sept Sénégalais, a appris l'APS auprès de sources sécuritaires.



Partie de Bakau en Gambie dans la nuit du vendredi 21 novembre vers 2 heures du matin, la pirogue a finalement échoué au large de Khondio, dans la commune de Darou Khoudoss.



Alertée par les habitants, la brigade de gendarmerie de Mboro s'est immédiatement rendue sur les lieux pour procéder au secours des naufragés.



Les personnes secourues ont été conduites à la brigade territoriale de gendarmerie de Mboro où elles bénéficient actuellement d'une prise en charge appropriée et font l'objet des auditions réglementaires.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette tentative de migration et d'identifier les éventuels organisateurs de cette traversée irrégulière.