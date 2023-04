Naufrage de l'«Esther Miracle»: le gouvernement met fin aux recherches

La déclaration officielle annonçant la fin des recherches a été faite en début de soirée par le ministre et porte-parole du gouvernement, Yves Fernand Manfoumbi. « Depuis dix jours, les recherches sont infructueuses. Seules des valises et autres effets personnels des passagers du navire ont été retrouvés. Aussi, conformément à l’avis technique, la cellule chargée des opérations de recherche, le gouvernement a décidé de mettre officiellement fin aux recherches maritimes à compter de ce jour », a-t-il dit.



Plutôt dans la journée, le Premier ministre Alain Claude Bilie By Nze avait reçu à huis clos, au siège de la Croix-Rouge, les familles dont les parents disparus n’ont pas encore été retrouvés. C’était pour leur faire part de cette décision du gouvernement. « Nous sommes malheureusement contraints d'arrêter là les recherches, mais l'État se tient aux côtés des familles pour les accompagner et, naturellement, nous ferons notre nécessaire pour que les familles bénéficient de ce soutien à la fois moral et psychologique », a déclaré le Premier ministre.



Le bilan officiel de ce naufrage est de 30 morts, 7 disparus et 124 rescapés. Le gouvernement a annoncé que des actes de décès seront délivrés aux familles des disparus pour leur permettre de faire leur deuil.