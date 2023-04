Naufrage de trois embarcations en Tunisie : Serigne M. A. Diop, son épouse et ses deux enfants parmi les victimes

Les corps sans vie de vingt-neuf (29) migrants, originaires d’Afrique subsaharienne, ont été repêchés le 26 mars dernier, par les autorités tunisiennes. Les migrants ont trouvé la mort après le naufrage de trois embarcations qui avaient quitté la Tunisie, en direction de l’île italienne de Lampedusa.



Selon Libération, des Camerounais, Ivoiriens, Guinéens et Sénégalais font partis des victimes. Parmi eux, Serigne Modou Abdoulaye Diop, son épouse et leurs deux enfants.



Originaire de Ngaye Mékhé, une ville du nord-ouest du Sénégal, Serigne Modou Abdoulaye Diop a fait ses beaux jours de l’Asc Disso avant de rejoindre la Tunisie. C’est d’ailleurs là-bas qu’il a connu et épousé Mame Diarra Diatta venue de Kabrousse (en base Casamance). Ensemble, ils ont eu deux enfants S.Diop et S.F.Diop.



Le journal informe que le couple avait embarqué dans une des embarcations en même temps que leurs enfants. Leurs corps sans vie ont été repêchés.



Selon le témoignage de Balla Diop, frère de Serigne Modou Abdoulaye Diop, en plus de ce dernier et des membres de sa famille, 19 autres Sénégalais étaient dans les embarcations.



A noter que plusieurs migrants sont portés disparus.