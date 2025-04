Navétanes : le calendrier des activités calés entre le 15 juillet au 15 octobre

Désormais, les activités sportives du Mouvement « Navétanes » se dérouleront chaque année entre le 15 juillet et le 15 octobre au plus tard. Cette décision découle des concertations nationales sur la réforme du Mouvement Navétanes, tenues les 20 février et 4 mars 2025, sur instruction du président de la République lors du Conseil des ministres du 29 janvier 2025.



À ce titre, les acteurs concernés sont invités à prendre les dispositions appropriées, en concertation avec les services compétents, afin d’assurer le respect strict des dates d’ouverture et de clôture des activités sportives du Mouvement « Navétanes », fixées désormais entre le 15 juillet et le 15 octobre de chaque année.