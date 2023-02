Ndayane: les populations rejettent les montants des indemnisations pour la construction du Port

Les populations de Ndayane ont fermement rejeté les indemnisations qui leur ont été versées pour les

besoins de la construction du futur port. Au cours d’une manifestation tenue ce week-end, elles ont indiqué avoir été surprises et déçues de la faiblesse des indemnisations proposées. « Figurez-vous que lorsque certains d’entre nous se sont rendus à la préfecture de Mbour, on nous a proposé des indemnisations de... 500.000 frs alors qu’actuellement les terrains de 150 m2 coûtent entre 3 à 4 millions de frs. Ce n’est pas sérieux et nous ne l’accepterons pas ! » a hurlé Oumar Sène du Comité de développement de Ndayane, un des représentants des populations.



« Ndayane est debout comme un seul homme pour dire non. Nous avons été vraiment déçus de la faiblesse des indemnisations proposées. En un moment donné, des travaux de terrassement s’effectuaient sur le site. Nous les avons stoppés pour que l’Etat nous indemnise dignement. Comment peut-on avec 500.000 frs acheter un terrain ou autre chose ? Ce n’est pas sérieux ! » a tonné Oumar Sène dans les colonnes du jornal Le Témoin.



Alioune Ndoye du Comité de développement de Ndayane dira lui aussi que les populations ne sont pas prêtes à accepter de tels barèmes d’indemnisation. « Personne ne veut plus que nous le développement du Sénégal avec ce projet de Ndayane. Mais cela ne doit pas se faire sur nos cadavres ou en nous appauvrissant. En outre, l’Etat veut semer la zizanie dans nos familles parce que les terres expropriées ce sont des champs familiaux. Alors comment toute une grande famille peut-elle se partager des indemnisations aussi faibles ? Cela veut dire que chacun va se retrouver avec une part insignifiante. Ce n’est pas possible. L’Etat doit protéger ses citoyens, mais le processus en cours est tout simplement une humiliation que l’Etat veut nous faire subir et cela, nous n’allons pas l’accepter » selon Alioune Ndoye qui s'est confié à nos confrères.



A Ndayane, les populations déplorent la rupture du dialogue avec les autorités notamment la direction générale du Port autonome de Dakar, maitresse d’œuvre du projet de Ndayane. Elles souhaitent rencontrer le nouveau DG de ce Port, Mountaga Sy, pour lever les équivoques, indique le journal.