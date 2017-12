Ndendori : la CMU enrôle gratuitement les élèves de la communune

Le Directeur de l’Agence de la couverture maladie universelle a enrôlé les élève de la commune de Ndendori, dans le département de Kanel, dans ce programme pour une durée d’un an et ce, gratuitement. Ce qui, selon Mamadou Daff, devrait contribuer à la lutte contre l’absentéisme pour cause de maladie.



«Je suis venu parrainer l’enrôlement des élèves du cycle primaire dans la mutuelle de santé de la commune de Ndendori qu’on appelle communément la CMU-Elèves. Ces élèves constituent une cible particulière qu’il faut accompagner. Nous avons décidé que chaque élève devait contribuer à hauteur de 1000 francs CFA et bénéficier d’un paquet pour se soigner très facilement et pourvoir rejoindre les cours sans trop de difficultés et d’absentéisme», a-t-il indiqué.



En plus de cet enrôlement d’un coût de 4 millions de francs CFA, le DG de la CMU a aussi remis aux établissements, un lot de 10 mille cahiers.



Ce geste, selon le sous-préfet de Ouro Sidi, prouve que Mamadou Daff met l’agence qu’il dirige au service de la populations et promet par conséquent de lui apporter toute son aide.