Ndiaffate: l’Ocrtis met la main sur 147 kg de chanvre indien

Le trafic de drogue s’intensifie dans le Saloum (sud de la petite côte du Sénégal). Les limiers de la Brigade régionale des stupéfiants de Kaolack ont intercepté, dans la nuit de samedi à dimanche passé, vers 3 heures du matin, deux individus au village de Bandoulou Toucouleur (commune de Ndiaffate).



Il s’agit des nommés Ibrahima Bâ alias Oumar se disant cultivateur et éleveur, domicilié au Keur Lamine (commune de Sokone), et Mamadou Sow dit Serigne Dème, se présentant aussi comme un cultivateur et éleveur.



Selon les informations de Libération, les mis en cause étaient à bord d’une charrette transportant quatre colis de chanvre indien, emballés dans des sacs en sisal, d’un poids total de 147 kg. Les autres occupants de la charrette ont pris la fuite. Les suspects ont profité de l’obscurité pour s’enfuir dans la forêt. L’enquête est en cours pour les retrouver. Rappelons que l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis), avait saisi 91 kilos de chanvre indien à Karang le 15 mars dernier,».