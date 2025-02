Ndiaganiao : la Première Dame Marie Khone Faye fait des dons alimentaires et sanitaires aux populations

La Première Dame du Sénégal, Marie Khone Faye, a effectué ce jeudi 27 févier une visite à Ndiaganiao, sa commune (ouest de Dakar). Lors de cette visite, elle a procédé à la distribution de plusieurs denrées alimentaires et de matériels sanitaires destinés à soutenir les familles locales, en particulier en cette veille de Ramadan.



Trois camions ont été déchargés dans la commune, apportant 920 sacs de riz, 184 cartons de sucre, 231 cartons d’huile, ainsi que des nattes, des sachets de lait en poudre, des paquets de dattes et d’autres produits essentiels pour les ménages. Ce geste symbolise la solidarité de la Première Dame envers les familles de Ndiaganiao, dont elle fait partie. "Je suis ici pour rendre visite à cette population de Ndiaganiao à laquelle je fais partie. Mais aussi pour vous remettre ce don qui vous sera utile dans les jours à venir", a-t-elle déclaré au micro de la journaliste de RFM.



En plus des dons alimentaires, Marie Khone Faye a offert du matériel sanitaire et des médicaments destinés au poste de santé de Thiadiaye, qui dessert la commune de Ndiaganiao. Le médecin chef du poste de santé, Dr Djibril Dieng, a exprimé la nécessité d'améliorer les infrastructures médicales dans la zone. Selon lui, le poste de santé de Ndiaganiao devrait être transformé en centre de santé bien équipé, avec un médecin à plein temps pour éviter aux habitants de devoir se déplacer jusqu'à Thiadiaye pour recevoir des soins.



La mairesse de la commune, Tening Sène, a également pris la parole pour souligner la nécessité d'un hôpital de niveau 1 pour Ndiaganiao. Elle a insisté sur le fait que la commune mérite des équipements de santé plus adaptés aux besoins croissants de la population.



Ce geste de la Première Dame a été accueilli chaleureusement par les habitants de Ndiaganiao. Ces derniers ont exprimé leur gratitude tout en réitérant leurs demandes pour de meilleures infrastructures de santé.