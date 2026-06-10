Affaire Sonko et Mame Mbaye Niang: le procès au civil pour le recouvrement des 200 millions FCFA s’est ouvert ce mercredi

Le bras de fer judiciaire entre l'ancien ministre Mame Mbaye Niang et le leader du Pastef (pouvoir) Ousmane Sonko se poursuit devant les tribunaux. Après l’épilogue de la procédure pénale devant la Cour suprême, les deux hommes se retrouvent désormais au civil. L’affaire, portée devant la 3ème Chambre civile, a été appelée ce mercredi 10 juin.



Mame Mbaye Niang a assigné l’ancien Premier ministre en annulation de mutation frauduleuse d’un bien immobilier. L’ex-ministre du Tourisme demande la réinscription à son nom de la villa d’Ousmane Sonko afin de recouvrer les 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts que la justice lui a accordés.



Une décision de la Cour suprême à l’origine du litige



Ousmane Sonko a été condamné définitivement à deux mois ferme et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser à Mame Mbaye Niang. Fort de cette décision, ce dernier a tenté d’exécuter le jugement. Mais il s’est heurté à un obstacle : le droit au bail de la villa située au lot n°R/17, sur un terrain de 264m2 à la Cité Keur Gorgui, aurait été transféré au nom de la famille de l’ancien leader de Pastef.



Pour Mame Mbaye Niang et ses conseils, cette mutation est une manœuvre délibérée visant à organiser l’insolvabilité d’Ousmane Sonko et à soustraire le bien à toute saisie. Ils soupçonnent l’ancien ministre d’avoir sciemment transféré la maison pour échapper à l’exécution de la condamnation pécuniaire.



L’affaire avait été évoquée une première fois avant d’être renvoyée à ce merdredi 10 juin. Le renvoi a permis aux avocats de Mame Mbaye Niang de préparer leur réplique aux écritures déposées par la défense d’Ousmane Sonko. Le juge devra donc se prononcer sur cette demande d’annulation de mutation.