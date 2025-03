Ndoumoumadji : deux adolescents meurent noyés dans le bras du fleuve

Les corps de deux jeunes âgés de 16 ans ont été retrouvés, dimanche à hauteur du pont de Ndoumoumadji,(Matam/nord) dans le bras du fleuve traversant le village, a appris l’APS d’une source sécuritaire.



Les deux victimes, originaires de Thiarène, dans la commune de Nabadji Civol ont été repêchés par des particuliers avant l’arrivée des secouristes de la 54ème Compagnie d’incendie et de secours de Matam, selon le Lieutenant Ignace François Ndiaye.



Il informe que le Groupe de recherche et d’exploitation profonde (GREP) de cette compagnie était aussi sur les lieux vers 11 heures 41 minute. Les deux adolescents se seraient noyés vers 11 heures dans ces eaux qui refusent du monde en cette période de ramadan et de forte chaleur.



Les corps sans vie ont été déposés à la morgue du Centre hospitalier régional de Ourossogui.