Nécrologie : Décès de Astou Mbaye, fille cadette de feu Ndiaga Mbaye

Le monde du cinéma est en deuil. Astou Mbaye, fille cadette du chanteur Ndiaga Mbaye est décédée hier mercredi, dans la soirée. Contacté par PressAfrik, son demi-frère Tapha Mbaye, a confirmé l'information.
"Elle est décédée hier (mercredi) soir en France", a-t-il déclaré. La défunte a joué dans la série "Double vie" avec l'animateur télé Pape Cheikh Diallo.
PressAfrik présente ses condoléances à la famille éplorée.
"Elle est décédée hier (mercredi) soir en France", a-t-il déclaré. La défunte a joué dans la série "Double vie" avec l'animateur télé Pape Cheikh Diallo.
PressAfrik présente ses condoléances à la famille éplorée.
Autres articles
-
🔴DIRECT_ Accord de 6 milliards FCFA avec la Fondation Gates, Reddition des Comptes : Amadou Ba ....
-
Golf Sud : une opération de déguerpissement menée aux abords du BRT
-
Deuxième cas Mpox détecté au Sénégal : 20 contacts identifiés
-
Forêt de Boune : un menuisier se donne la mort sous la pression d’une sextorsion sur Facebook
-
Drame à Casablanca : un jeune sénégalais perd la vie après une chute du 4é étage d'un immeuble