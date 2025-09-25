Nécrologie : Décès de Astou Mbaye, fille cadette de feu Ndiaga Mbaye

Le monde du cinéma est en deuil. Astou Mbaye, fille cadette du chanteur Ndiaga Mbaye est décédée hier mercredi, dans la soirée. Contacté par PressAfrik, son demi-frère Tapha Mbaye, a confirmé l'information.



"Elle est décédée hier (mercredi) soir en France", a-t-il déclaré. La défunte a joué dans la série "Double vie" avec l'animateur télé Pape Cheikh Diallo.



PressAfrik présente ses condoléances à la famille éplorée.

