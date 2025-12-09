Nécrologie : Décès de Coumba Baldé, mère du lutteur Pokola

Le lutteur Pokola est en deuil. Sa mère, Coumba Baldé, est décédée ce mardi matin, des suites d’une courte maladie.
PressAfrik présente ses condoléances les plus attristées à Pokala Baldé, à sa famille, ainsi qu’à toute la communauté de la lutte sénégalaise.
PressAfrik présente ses condoléances les plus attristées à Pokala Baldé, à sa famille, ainsi qu’à toute la communauté de la lutte sénégalaise.
Autres articles
-
Ziguinchor : un carreleur et un artiste interpellés avec 100 grammes de chanvre indien
-
Matam : un tradipraticien malien arrêté pour « apologie du terrorisme »
-
Sédhiou : un jeune mécanicien qui se faisait passer pour "un douanier" arrêté
-
14 437 tonnes de riz saisies : l'Onrac perd devant les banques
-
🔴3,8 milliards pour les étudiants de l'Ucad, l'armée du Sénégal le vice-amiral Oumar Wade aux ...