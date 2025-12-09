Réseau social
Nécrologie : Décès de Coumba Baldé, mère du lutteur Pokola



Le lutteur Pokola est en deuil. Sa mère, Coumba Baldé, est décédée ce mardi matin, des suites d’une courte maladie. 


PressAfrik présente ses condoléances les plus attristées à Pokala Baldé, à sa famille, ainsi qu’à toute la communauté de la lutte sénégalaise.
Mardi 9 Décembre 2025 - 11:04


