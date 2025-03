Nécrologie / Kolda : le khalife de Guiro Yéro Alpha a tiré sa révérence

La communauté religieuse de Kolda est en deuil. El Hadji Thierno Aly Bocar Baldé, troisième khalife de Alpha Mamadou Toumba Baldé, s’est éteint ce jeudi vers 5 heures du matin à l’âge de 90 ans. Cette disparition marque la fin d’un long magistère entamé en 1983 à la tête du khalifat.



Petit-fils spirituel d'El Hadji Aly Thiam, fondateur du village et du foyer religieux de Médina El Hadji, situé dans le département de Kolda, le défunt était reconnu pour son engagement constant en faveur de l’unité et du respect des préceptes de l’Islam. Son enseignement et son leadership spirituel ont marqué des générations de fidèles, qui aujourd'hui pleurent sa disparition.



Selon les témoignages, El Hadji Thierno Aly Bocar Baldé était un patriarche respecté, unificateur, prêchant la paix et la cohésion sociale. Sa sagesse et sa piété ont été des repères pour toute une communauté qui lui rend hommage avec ferveur.



L'inhumation du regretté guide religieux est prévue ce mercredi à 14h. La famille du disparu a confirmé que son jeune frère, Mouhamadou Bachir Baldé, lui succédera à la tête du khalifat. Une page se tourne, mais l’héritage spirituel de Thierno Aly Bocar Baldé restera vivace dans les cœurs et les esprits de ses fidèles.