Nécrologie: L’ancien attaquant de Jaraaf, Lamine Sarr n’est plus

Le football Sénégalais encore en deuil. Après le décès de l’ancien attaquant sénégalais Kor Sarr des suites d’une maladie dans un hôpital parisien, et Daouda Ndao entraîneur des gardiens de but de l’USO, c' est donc un autre de ses pairs de rendre l'âme. Il s'agit de l'’ancien attaquant international du Jaraaf, Lamine Sarr, décédé hier-lundi en Tunisie où il a été évacué la semaine dernière pour des soins.



Lamine Sarr, malade depuis plusieurs mois, avait été évacué en Tunisie, selon l'Agence presse sénégalaise. Après le Jaraaf où il a été surtout adjoint, Lamine Sarr a passé plusieurs saisons sur les bancs de la Renaissance de Dakar. Il est âgé de 52 ans, avait démarré la saison sur le banc de cette équipe de Ligue 2 sénégalaise, avant d’arrêter, contraint par la maladie.