Nécrologie : Ousmane Diop meurt en détention

Ousmane Diop, propriétaire du Hawaï et de plusieurs restaurants où hôtels, est décédé en détention, ce dimanche. Poursuivi pour proxénétisme, le parquet avait requis un an ferme, mais le tribunal avait condamné Ousmane Diop qui arrivait à peine à se tenir debout à la barre, car très malade, a un mois ferme.



Me Baboucar Cissé lors du procès d’El Hadji Ousmane Diop, avait soutenu que « c’est le procès de la honte, car il avait un pied dans la tombe ».



Son corps a été transféré le même jour à l’hôpital Dantec pour des raisons d’autopsie, rapporte « Libération ».