Nécrologie: l'ancien Président du Mali, Moussa Traoré décédé à l'age de 84 ans

Moussa Traoré, l'ancien président du Mali (1968 à 1991) tire sa révérence à l'age de 84 ans. Décès survenu ce mardi 15 septembre 2020 à Bamako, selon ses proches. Né le 25 septembre 1936 à Sébétou dans la région de Kayes, Moussa Traoré, ancien militaire a participé au coup d’État qui a renversé le président socialiste Modibo Keïta en novembre 1968. Il devient président du Comité militaire de libération nationale, puis président de la République le 19 septembre 1969.



Toutes les activités politiques sont alors interdites. Un régime policier est mis en place sous la direction du colonel Tiécoro Bagayoko. Des agents de renseignements vont dans les écoles pour écouter les cours des professeurs (le milieu scolaire et universitaire est en majorité hostile au régime militaire). Le socialisme économique de l’ancien président Modibo Keïta est abandonné.



En 1971, il accuse son Premier ministre Yoro Diakité de tentative de coup d'état et le fait incarcérer à la prison de Taoudeni où il meurt deux ans plus tard de mauvais traitement.



Le 22 mars 1991, une manifestation à Bamako composée de milliers d'étudiants est réprimée par les armes, faisant une centaine de morts. Le 26 mars 1991, un coup d’État militaire mené par le lieutenant colonel Amadou Toumani Touré renverse Moussa Traoré. Le Comité de transition pour le salut du peuple est mis en place avec le colonel Touré à sa tête.