Nécrologie: l'ancien ministre de Diouf Jacques Baudin est décédé

L'ancien ministre sous Abdou Diouf, Jacques Baudin n'est plus. Il est décédé dans la nuit du 25 au 26 novembre à Dakar, informe "Seneweb".



Le défunt a dirigé successivement les départements de la Justice et des Affaires étrangères avant d'être député puis maire de Diourbel en 2009. Avocat de formation, Me Jacques Baudin a été un éminent défenseur des droits de l'homme.



PressAfrik présente ses sincères condoléances à la famille éplorée.