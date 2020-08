Nécrologie : le général Boubacar Wade, ancien Dg de l’hôpital Principal de Dakar, n'est plus

Le général Boubacar Wade, ancien chef d'Etat-major particulier du Président Abdou Diouf, est décédé ce lundi à Dakar. Né le 5 septembre 1955, le défunt a été Directeur général de l’hôpital Principal de Dakar.



Il a exercé successivement, de 1998 à 2000, les fonctions de directeur du Centre national de sécurité à la Présidence de la République et directeur du Centre national de coordination et des activités du renseignement à la Primature.



Selon Dakaractu qui donne l'information, la levée du corps aura lieu demain mardi à 12 heures à l'Hôpital Principal.



PressAfrik présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et à l'Armée nationale.