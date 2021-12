Nelson Mandela : l'Afrique du Sud demande l'arrêt de la vente aux enchères de la clé de sa cellule à Robben Island

L'Afrique du Sud a demandé l'arrêt de la vente aux enchères de la clé de la cellule de prison de Robben Island occupée par l'ancien président Nelson Mandela.

La vente est prévue en janvier à New York par la maison de vente aux enchères de Guernesey. Le vendeur est Christo Brand, l'ancien gardien de Mandela dans la prison tristement célèbre.



Mais Nathi Mthethwa, ministre sud-africain de la culture, a déclaré qu'il n'y avait eu aucune consultation avec le gouvernement.



"Cette clé appartient au peuple d'Afrique du Sud", a-t-il déclaré.



"Elle n'est pas la propriété personnelle de qui que ce soit", a ajouté le ministre.



Guernsey's a indiqué que la vente aux enchères prévue le 28 janvier avait pour but de collecter des fonds pour un jardin commémoratif et un musée autour du lieu de sépulture de Mandela.

La clé de la cellule de la prison est l'un des nombreux objets mis en vente. Parmi les autres objets mis en vente, citons le tableau original de Mandela, Le phare de Robben Island, ainsi que le vélo d'exercice qu'il était autorisé à utiliser et la raquette de tennis de la prison.



Mandela, qui est un héros national en Afrique du Sud, a passé 18 des 27 années de sa vie en prison à Robben Island. M. Brand est ensuite devenu un ami proche de Mandela.

Cette île tristement célèbre, située à proximité de la ville du Cap et de la montagne de la Table, doit son nom aux phoques qui la peuplaient autrefois en masse - robben étant le mot néerlandais pour phoque.



Mandela a été libéré en 1990 alors que l'Afrique du Sud commençait à abandonner la ségrégation raciale stricte (apartheid) - un processus achevé par les premières élections multiraciales en 1994, lorsqu'il a été élu le premier président noir du pays.

Mandela n'a effectué qu'un seul mandat et s'est retiré en 1999.



Il est décédé en 2013 à l'âge de 95 ans.