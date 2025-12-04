New Deal Technologique : Le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit la Directrice générale de wave

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience ce jeudi 4 décembre, à une délégation du groupe WAVE, conduite par sa Directrice générale, Coura Tine Sène. La rencontre a porté sur l’évolution du secteur des transactions digitales et sur le rôle de l’entreprise dans la modernisation des services financiers du pays.





Au cours des échanges, WAVE a réaffirmé son engagement à accompagner l’ambition nationale en matière de transformation numérique, dans le cadre du New Deal Technologique. La délégation a présenté au Chef de l’État les résultats enregistrés dans le développement des paiements digitaux, des performances qui contribuent notamment à la mobilisation des recettes publiques et à une plus grande efficacité des services financiers.





La présidence indique que ce partenariat renforcé s’inscrit dans la volonté du Sénégal de promouvoir une économie innovante, inclusive et performante, capable de répondre aux besoins des citoyens et de soutenir les priorités stratégiques du pays en matière de digitalisation.

