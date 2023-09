New York : Macky et Guterres échangent sur la situation politico-sécuritaire en Afrique

A New York, le président sénégalais, Macky Sall dit avoir échangé avec le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres sur la situation politico sécuritaire en Afrique, la réforme de la gouvernance mondiale et les relations Sénégal-ONU.



« Je me réjouis de mon entretien, ce 21 septembre, avec @antonioGuterres, SG de l’ONU. Nous avons échangé sur la situation politico sécuritaire en Afrique, la réforme de la gouvernance mondiale et les relations Sénégal-ONU. Je lui ai fait part de l’inauguration en novembre prochain de la Maison des Nations Unies à Diamniadio où seront relogées toutes les Représentations du système des Nations Unies au Sénégal », a twitté le chef de l’Etat.