New York : la déclaration de Diomaye à la tribune de l’ONU prévue ce jeudi 23 septembre

Le président sénégalais, Diomaye Faye, est à New York (Etats-Unis) depuis le lundi 21 septembre 2026 pour participer à la semaine de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.



Selon des informations de la Présidence, même si l’heure n’a pas été précisée, c’est dans l’après-midi de ce jeudi 24 septembre que le chef d’Etat s’adressera à l’Assemblée générale de l’ONU, lors du débat général.



Dans la foulée, le chef de l’Etat sénégalais va s’entretenir avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, dont le mandat arrive à échéance le 31 décembre prochain, et qui n’est pas candidat à sa propre succession.



Pour rappel, depuis lundi soir, Diomaye Faye s’est entretenu avec plusieurs dirigeants dont son homologue français, Emmanuel Macron. Avec ce dernier, même si rien n’a filtré, il a évoqué la candidature de l’ex-Président Macky Sall, qui est dans une situation défavorable à la succession de Guterres.