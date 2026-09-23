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Grand Yoff : trahi par la vidéosurveillance, un employé interpellé pour un vol de plusieurs millions



Grand Yoff : trahi par la vidéosurveillance, un employé interpellé pour un vol de plusieurs millions
Les éléments du commissariat d’arrondissement de Grand Yoff ont interpellé ce 22 septembre 2026 un employé pour un vol commis au préjudice de son employeur, portant sur un montant estimé à 10 millions de francs CFA.
 
L'opération fait suite à une plainte déposée la veille par un commerçant du marché de Grand Yoff, alerté par des manquants récurrents dans ses bilans journaliers et par les soupçons d'un autre salarié. Le visionnage des images de vidéosurveillance de l'établissement a révélé que le mis en cause empochait le produit des ventes au lieu de le déposer dans le coffre. Lors de son interrogatoire, l'employé a reconnu les faits tout en contestant le montant global qu'il évalue à un million de francs CFA et a expliqué avoir dilapidé les fonds dans des paris sportifs en ligne et des envois d'argent à sa famille résidant au village
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Mercredi 23 Septembre 2026 - 17:52


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