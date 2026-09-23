Sénégal : Pape Alé Niang salue le ministre de la Justice pour avoir «humanisé davantage les prisons»

Journaliste et Directeur général de la Radiotélévision Sénégalaise (RTS), Pape Alé Niang a remercié ce mercredi Me Moussa Sarr, ministre de la Justice, Garde des Sceaux, pour ses efforts visant «à améliorer les conditions carcérales et à humaniser davantage les prisons» sénégalaises, dans une déclaration sur Facebook.



«Nos encouragements à Me Moussa Sarr, Depuis son arrivée à la tête du ministère de la Justice, Me Moussa Sarr manifeste une volonté d’écoute, de dialogue et d’action. Ses efforts pour améliorer les conditions carcérales et humaniser davantage les prisons, son ouverture au dialogue avec les acteurs de la Justice, ainsi que ses échanges avec la société civile, méritent d’être salués et encouragés», a écrit Pape Alé Niang.



Tout en espérant que «cette dynamique puisse se poursuivre et contribuer à l’avènement d’une Justice plus humaine, plus accessible et davantage au service des citoyens», le Directeur a rappelé que dans un secteur aussi sensible que celui de la Justice, «l’écoute, le dialogue et la concertation sont essentiels pour apporter des réponses durables aux nombreux défis».