Coopération institutionnelle: Elisabeth Bollrich (FES) en audience par El Malick Ndiaye

La représentante de la Fondation Friedrich-Ebert (FES) au Sénégal, Elisabeth Bollrich, a été reçue en audience pour échanger sur le renforcement des acquis démocratiques, le rôle stratégique des institutions parlementaires et les nouvelles perspectives de coopération institutionnelle.



L'intervenante a profité de cette rencontre pour adresser une invitation officielle en vue du Gaborone Democracy Lab, prévu en novembre prochain à Gaborone. Lors de ce rendez-vous international, les échanges porteront sur les enjeux démocratiques majeurs du continent africain et permettront de partager l'expérience modèle du Sénégal tout en contribuant à la réflexion collective sur l'avenir de la démocratie en Afrique.